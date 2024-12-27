Elektronik Cihaz ve Cep Telefonlarında Bandrol Ücretleri Aynı Kaldı

Yurt dışından bireysel olarak getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo ve diğer elektronik cihazlara ilişkin 2025 yılı bandrol ücretleri, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, geçen yıl uygulanan bandrol bedelleri 2025 yılında da aynı şekilde devam edecek.

Resmi Gazete Kararının Detayları

23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirlenen bandrol bedelleri, 2025 yılı için de değişmeden geçerliliğini koruyacak. Buna göre ticari amaç dışında bireysel olarak yurt dışından getirilen elektronik cihazlarda herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadı.

Bandrol Bedelleri Listesi

Yeni yılda geçerli olacak bandrol ücretleri şu şekilde belirlendi:

Televizyonlar: 8-80 Euro

8-80 Euro Radyo: 1-2 Euro

1-2 Euro Video Cihazları: 18 Euro

18 Euro Televizyon Ağırlıklı Birleşik Cihazlar: 9-21 Euro

9-21 Euro Set Üstü Medya Kutuları ve Uydu Alıcıları: 7 Euro

7 Euro Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar: 1-18 Euro

1-18 Euro Görsel ve İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlar: 2-15 Euro

2-15 Euro Cep Telefonları: 20 Euro

20 Euro Bilgisayarlar: 10 Euro

Vatandaşı Sevindiren Haber

2025 yılında bandrol bedellerinde değişiklik olmaması, elektronik cihazları bireysel olarak yurt dışından getiren vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Yetkililer, mevcut kararın tüketicilerin maliyetlerini artırmaması adına istikrar sağladığını belirtti.

Yeni yılda elektronik cihaz almayı planlayanlar için bu fiyatların geçerli olacağını unutmayın!