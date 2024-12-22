Milli Piyango Alacaklara Uyarı: Sahte Biletlere Dikkat Edin!

Yeni yıla sayılı günler kala, Milli Piyango biletlerine olan yoğun ilgi sahtekârların iştahını kabartıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları sahte bilet konusunda uyardı ve bilet alırken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

600 Milyon TL Büyük İkramiye Hayali

2025 yılbaşı için büyük ikramiye tutarının 600 milyon TL olduğunu hatırlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız büyük hayallerle bilet satın alıyor. Ancak bu hayallerin suya düşmemesi için biletinizi yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan güvenilir satış noktalarından alın. Ayrıca, biletin üzerindeki orijinalliği doğrulayan damga ve kaşelere mutlaka göz atın” dedi.

Bilet Fiyatları ve Sahte Bilet Tehlikesi

Bu yıl çeyrek biletler 150 TL, yarım biletler 300 TL ve tam biletler 600 TL’den satışa sunuluyor. Palandöken, yoğun talep nedeniyle sahte biletlerin piyasaya sürülebileceğini vurguladı. Vatandaşların alacakları biletlerde orijinalliği kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, şu önemli detaylara dikkat çekti:

Kabartmalı Güvenlik Kodu : Biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodu parmakla hissedildiğinde kabartmalı bir yapıda olmalı.

: Biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodu parmakla hissedildiğinde kabartmalı bir yapıda olmalı. Filigran ve Kağıt Kalitesi : Biletin dokusunda Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı.

: Biletin dokusunda Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı. Mühür Detayı: Bilet üzerindeki mühür net ve doğru bir şekilde yer almalı.

Hayallerinizi Sahtekârlara Kaptırmayın

Palandöken, “Enflasyon ortamında borçlarını ödeme umuduyla bilet alan vatandaşlarımız hayal kırıklığı yaşamamalı. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak ve biletin orijinalliğini kontrol etmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı biletlerine olan ilginin yüksek olduğu bu dönemde, vatandaşların dikkatli olması ve sahte bilet mağduru olmamak için uyarılara kulak vermesi gerektiği vurgulandı.