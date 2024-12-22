Kiralık İlanlarda Yeni Dönem: Elektronik Doğrulama Zorunlu Oluyor

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konutlar için tamamen zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme ile hem ev sahipleri hem de emlakçılar için önemli değişiklikler yapılacak.

Kiralık İlanlar e-Devlet Üzerinden Yetkilendirilecek

Evini kiraya vermek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçip emlakçısını yetkilendirecek. Yetkilendirilen emlakçılar, aldıkları izinle ilan girişlerini yapabilecek. Bu sistemle yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin portallara ilan girmesi engellenecek.

Pilot Bölgelerde Başarıyla Test Edildi

Eylül ayında başlayan düzenleme, Bolu ve Manisa'da pilot uygulama olarak test edildi ve sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, pilot uygulamada sahte ilanların ve dolandırıcılık girişimlerinin azaldığını belirtti.

Satılık İlanları Kapsamıyor

Şimdilik sadece kiralık konut ilanları için zorunlu olan EİDS, sahte ilanların ve yetkisiz emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Taylan, sistemin satılık ilanlar için de uygulanması gerektiğini vurgulayarak, düzenlemenin sektöre ciddi bir düzen getirdiğini ifade etti.

Sahte İlanların Önüne Geçilecek

Sistemin dolandırıcılık ve sahtekarlıkların önlenmesi açısından büyük bir adım olduğunu belirten Taylan, "Kaçak ve yetkisiz emlakçılar ortadan kalkacak. Bu, tüketiciye ve sektör temsilcilerine güven verecek" dedi.

Tam Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek olan sistem, sektörün dijitalleşmesi ve güvenilir hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.