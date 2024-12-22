İşte Türkiye’nin En Soğuk İli Eksi 23,3 Dereceyle Rekor Kırdı!

Türkiye’nin En Soğuk İli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ardahan’ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. Göle’yi sıfırın altında 20,6 dereceyle Yavuzlar Köyü ve sıfırın altında 19,5 dereceyle Kayseri Pınarbaşı’nın Pazarsu Köyü izledi.

Kırağı ve Buz Sarkıtlarıyla Donan Göle

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle’de ağaçlar kırağıyla kaplanırken, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımlar buzla kaplanarak hem yayalar hem de araçlar için zorluk yarattı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan’da da benzer bir tablo yaşandı.

Karla Mücadele Ekipleri Gece Gündüz Çalışıyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadele ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirterek, “Tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Kar yağışının oluşturduğu zorlukları en kısa sürede aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde yolları kullanabilmesi için gereken tüm önlemleri aldık,” dedi.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyunca sürdürerek ana arterleri ve kaldırımları kar ve buzdan temizliyor. Hedef, vatandaşların ve sürücülerin kent genelinde güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması. Belediye, kış sezonu boyunca olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye’nin soğuk kış günlerinde Ardahan, dondurucu havasıyla dikkat çekerken, kent halkı karla mücadele çalışmalarının hızla tamamlanmasını bekliyor.



