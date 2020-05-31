MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, hasat ettikleri enginarları üretici pazarında satıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle çalışma yürüten Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri sezonun son enginar hasadını yaptı.

Kale Mahallesi'nde 4 hasat döneminde toplanan 4 bin enginar, Demokrasi Meydanı'ndaki Özgür Kafe'de satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üretimde başarı sağlayan kadınlara desteklerinin süreceğini belirtti.



