Mersin'de vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke, Mut ve Gülnar ilçelerinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Silifke ilçesinde huzurevi sakinleri saat 21.00'de balkona çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu, çalınan marşlara eşlik etti.

Mut ilçesinde de vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. Mut Kaymakamı Muammer Köken ve ailesi de evlerinin balkonundan vatandaşlara destek verdi. İlçede havai fişek gösterisi de düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat ve eşi de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okudu.



