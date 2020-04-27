MERSİN - Mersin'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinin turistik merkezlerinden Ceşmeli'de dün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirlenen 3 ayrı araçtaki şüpheliler takibe alındı.

Ekiplerin yakaladığı şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram esrar, av tüfeği, tabanca ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de para cezası uygulandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.



