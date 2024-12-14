456 Sözleşmeli Personel Alınacak: Başvuru Detayları Açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 456 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınacak Kadrolar
Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personel için açık pozisyonlar şu şekilde:
- 14 Çözümleyici Sistem Programcısı
- 13 Programcı
- 3 Mütercim-Tercüman
- 22 Mühendis
- 128 Büro Personeli
- 202 Destek Personeli
- 28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- 46 Tekniker
Başvuru Süreci
Başvurular 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Başvuru adresi:
isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Giriş Sınavı
Adaylar, başvuru sonrası 17 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sözlü giriş sınavına katılacak.
Detaylar ve başvuru koşulları için Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi ilanını inceleyebilirsiniz. Başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın!