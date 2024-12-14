456 Sözleşmeli Personel Alınacak: Başvuru Detayları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 456 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınacak Kadrolar

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personel için açık pozisyonlar şu şekilde:

14 Çözümleyici Sistem Programcısı

13 Programcı

3 Mütercim-Tercüman

22 Mühendis

128 Büro Personeli

202 Destek Personeli

28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

46 Tekniker

Başvuru Süreci

Başvurular 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Başvuru adresi:

isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Giriş Sınavı

Adaylar, başvuru sonrası 17 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sözlü giriş sınavına katılacak.

Detaylar ve başvuru koşulları için Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi ilanını inceleyebilirsiniz. Başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın!