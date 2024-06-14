**Kurban Bayramı’nda Bu Araçların Trafikte Olması Yasak: 81 İlde Geçerli Olacak**



İçişleri Bakanlığı, 9 günlük bayram tatili öncesinde 14-16 Haziran tarihleri arasında 81 ilde tanker, kamyon ve çekici cinsi araçların trafiğe çıkışını yasakladı.



Bakanlık, kazaları önlemek ve trafik yoğunluğunu minimum seviyeye düşürmek amacıyla kamyon, tanker ve çekici türü araçların, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.



İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu araçlar için trafiğe çıkış yasağı getirdiği yollar şu şekilde:

- D100 Karayolu ve Anadolu (O4) Otoyolu Batı–Doğu istikameti

- D575 Karayolu (Yalova ilinden itibaren)

- D650 Karayolu (Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren)

- D655 Karayolu (Düzce ilinden itibaren)

- D750 Karayolu (Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren)

- D755 Karayolu (Karabük ilinden itibaren)

- D765 Karayolu (Çankırı ve Kastamonu illerinden itibaren)

- D795 Karayolu (Çorum ilinden itibaren)

- Ankara - Kırıkkale - Samsun istikameti (Ankara, Amasya, Çorum, Kırıkkale illerinden itibaren)

- Antalya ili istikameti (Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Sakarya, ve Kütahya illerinden itibaren)

- İzmir ili istikameti (O5 Otoyolu, D300 ve D550 Karayolları)



Tedavisi aksamasın diye ilaç, tıbbi malzeme, kurbanlık, akaryakıt, yaş sebze/meyve, dondurulmuş gıdalar, süt ve süt ürünleri, canlı ve kesme çiçek, posta/süreli yayın taşıyan araçlar ise bu yasak dışında tutuldu.