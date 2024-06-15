Bakan Göktaş: Evlilik Kredisinin Yatırılacağı Tarih Değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerinin Kurban Bayramı nedeniyle öne alındığını duyurdu. Bakan Göktaş, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göktaş, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanan bin 203 çifte toplamda 180 milyon 450 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nun gençleri aile kurma yolunda desteklemek ve sosyal risklere karşı korumak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

Başvuruların 15 Şubat itibarıyla alındığını hatırlatan Bakan Göktaş, şimdiye kadar 9 bin 992 çiftin başvurduğunu ve bunlardan 2 bin 976'sına evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini açıkladı.

Göktaş, bu desteğin Cumhurbaşkanının vizyonuyla hayata geçirilen bir proje olduğunu ve ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.