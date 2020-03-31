GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Koronavirüs fırsatçıları devrede

Koronavirüs fırsatçıları devrede
TÜRKİYE
101 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs fırsatçıları devrede
Koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte işlemlerinde yoğun talep oluşunca fırsatçılara da gün doğdu. Sektörün çatı kuruluşu, insan sağlığına uygun olmayan ürün ve uygulama ile hareket eden merdiven altı firmalara karşı uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle belediyeler insanların toplu halde bulunduğu yerleri özel ilaçlarla dezenfekte ederken vatandaşlarda kişisel tedbirler kapsamında ilaçlama firmalarının kapısını aşındırıyor.
 
İlk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından son iki haftada dezenfekte ilaçlamasına talep yüzde 100 artınca, ortaya çıkan yoğun talep bu işi fırsata çevirmek isteyenleri de harekete geçirdi.
Fiyat noktasında uçuk rakamlar da talep eden kimi yetkisiz firmaların kullandıkları ilaçların da insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Hayvan barınaklarında kullanılan ilaçların dahi ortaya çıkan talep sonrasında evlerde kullanıldığı iddia edilirken kimi fırsatçıların ise dezenfekte işleminde ilaç dahi kullanmadığı öne sürülüyor.
 
Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda ev, iş yeri ve kurum dezenfekte edildi. Sektörün çatı kuruluşu Halk Sağlığı Haşere Kontrol Derneği (HASKOD) Yönetim Kurulu Başkanı Övsen Zümre, koronavirüs sonrası ev ve iş yerlerini dezenfekte ettirecek kişilere uyarılarda bulunuyor.

BİN 200 FİRMA VAR
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile dezenfeksiyon uygulama hizmetlerinde de yoğun talep oluştuğunu ve şuan firmalarımız bu bağlamda çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydeden Zümre, Türkiye'de Biyosidal ürün uygulama izni ve ruhsatı olan 1200 civarında firma olduğunu belirtti.

İKİ UYGULAMA BİRBİRİNDEN FARKLI
ilaçlama ile dezenfeksiyon tanımını birbirine karıştırmaması gerektiğini, iki uygulamanın da birbirinden farklı olduğunu dile getiren Zümre sözlerini şöyle sürdürdü;
''İlaçlamada haşere, fare sinekler ve diğer zararlılara yönelik yöntem ve uygulamalar yapılır. İnsektisit, rodentisit ve benzeri biyosidal ürünler ile mücadele yöntemleri, ekipmanlar kullanılır. Biz buna entegre zararlı yönetimi (IPM) diyoruz.
Şuan gündemimizde olan dezenfeksiyon işlemi ise Dezenfeksiyon Patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Mikroorganizmalar üzerine değişik mekanizmalarla etki gösteren birçok yöntem ve Biyosidal ürün olarak dezenfektanlar yaygın olarak kullanılmaktadır.''

FİYATI ETKİLEYEN 7 DETAY!
Dezenfeksiyon uygulamalarında maliyetlerin her firmaya göre değişiklik gösterebileceğine de işaret eden Zümre ''Maliyet hesabında kullanılan ürün, kullanılan ekipman, çalışan personel, çalışanların kullanmak zorunda olduğu KKD, ulaşım, çalışma süresi ve uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre hesaplama yapılmaktadır.'' dedi.

İZİNLİ ÜRÜNLER KULLANILMALI
Kullanılan ortama ve kullanılan ürüne göre dezenfeksiyonun etkisinin değişiklik gösterebileceğinin altını çizen Zümre, ''Kullanılan dezenfektanlar ani etkili olduğu gibi farklı teknoloji ile üretilmiş etkinlik süresi farklı ürünler de bulunmaktadır. Dezenfektan seçimin de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının web sayfasında da yayınladığı Biyosidal Ürün listesindeki izinli ürünler kullanılmaktadır. Dezenfektanlara da bugünlerde çok yoğun talep söz konusu olduğundan tedarik etmek sıkıntılı olabiliyor.'' diye konuştu.

LİSTELER BAKANLIĞIN SAYFASINDA VAR
Ev ve iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi yaptıracaklara uyarılarda da bulunan Zümre, bu işlemi yaptıracakların Biyosidal Ürün Uygulama İzni olan firmalardan hizmet alması gerektiğini ve mutlaka kullanılacak dezenfektanın Biyosidal Ürün Ruhsatı ile MSDS bilgilerinin talep edilmesi gerektiğini belirten Zümre, Biyosidal Ürün Uygulama iznine sahip firmalar ile Biyosidal ürün listesine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nın web sayfasından erişebileceğini aktardı.

'ÜZÜLEREK ÖĞRENİYORUZ'
Dezenfeksiyon işlemini izinli firmaların yapması gerektiğini ve işlemlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını da belirten Zümre, koronavirüsten kaynaklı ortaya çıkan talep yoğunluğunu fırsata çevirmeye çalışanların ve uygunsuz işlemler olduğunu maalesef üzülerek öğrendiklerini ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü;
''Halkımızın da işin ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sağlık Bakanlığının Biyosidal Ürün Uygulama İzinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerçekleştirmelidirler. Kimyasalların yanlış kullanımı insan sağlığını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her şey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz.''

KAYNAK: YENİŞAFAK
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aranan 17 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı!
Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!
Isparta'da sebze ve meyveler evinize geliyor!
Haber: Mahkumlara “korona izni” verilecek
Kısa çalışma ödeneği çağrısı: İşçiler mağdur olacak o şart hemen kaldırılmalı
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?
Isparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladı
İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!
Isparta Otogarı sessizliğe büründü
Isırgan otu her derde deva
Ispartalılar evde kal çağrısına uydu
Ticari taksilerle ilgili flaş karar! Bakanlıktan yeni genelge!
Son dakika haberi: Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı! Can kaybı 131'e çıktı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ açıkladı
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! 2 gün şartı getirildi
SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...!
TPF'den açıklama! Marketlerin çalışma saatlerinde yeni değişiklik!
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!
Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!25 Mart 2020
ISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSU24 Mart 2020
Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Çok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıÇok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları25 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Son dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destekSon dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destek24 Mart 2020
Riyad, Mekke ve Medine karantinaya alındıRiyad, Mekke ve Medine karantinaya alındı25 Mart 2020
Günün En Önemli Gelişmeleri - HaberleriGünün En Önemli Gelişmeleri - Haberleri25 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
Çin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyorÇin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyor25 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?26 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Bakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladıBakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladı25 Mart 2020