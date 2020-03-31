Koronavirüs fırsatçıları devrede

Koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte işlemlerinde yoğun talep oluşunca fırsatçılara da gün doğdu. Sektörün çatı kuruluşu, insan sağlığına uygun olmayan ürün ve uygulama ile hareket eden merdiven altı firmalara karşı uyarıda bulundu.



Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle belediyeler insanların toplu halde bulunduğu yerleri özel ilaçlarla dezenfekte ederken vatandaşlarda kişisel tedbirler kapsamında ilaçlama firmalarının kapısını aşındırıyor.



İlk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından son iki haftada dezenfekte ilaçlamasına talep yüzde 100 artınca, ortaya çıkan yoğun talep bu işi fırsata çevirmek isteyenleri de harekete geçirdi.

Fiyat noktasında uçuk rakamlar da talep eden kimi yetkisiz firmaların kullandıkları ilaçların da insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Hayvan barınaklarında kullanılan ilaçların dahi ortaya çıkan talep sonrasında evlerde kullanıldığı iddia edilirken kimi fırsatçıların ise dezenfekte işleminde ilaç dahi kullanmadığı öne sürülüyor.



Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda ev, iş yeri ve kurum dezenfekte edildi. Sektörün çatı kuruluşu Halk Sağlığı Haşere Kontrol Derneği (HASKOD) Yönetim Kurulu Başkanı Övsen Zümre, koronavirüs sonrası ev ve iş yerlerini dezenfekte ettirecek kişilere uyarılarda bulunuyor.



BİN 200 FİRMA VAR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile dezenfeksiyon uygulama hizmetlerinde de yoğun talep oluştuğunu ve şuan firmalarımız bu bağlamda çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydeden Zümre, Türkiye'de Biyosidal ürün uygulama izni ve ruhsatı olan 1200 civarında firma olduğunu belirtti.



İKİ UYGULAMA BİRBİRİNDEN FARKLI

ilaçlama ile dezenfeksiyon tanımını birbirine karıştırmaması gerektiğini, iki uygulamanın da birbirinden farklı olduğunu dile getiren Zümre sözlerini şöyle sürdürdü;

''İlaçlamada haşere, fare sinekler ve diğer zararlılara yönelik yöntem ve uygulamalar yapılır. İnsektisit, rodentisit ve benzeri biyosidal ürünler ile mücadele yöntemleri, ekipmanlar kullanılır. Biz buna entegre zararlı yönetimi (IPM) diyoruz.

Şuan gündemimizde olan dezenfeksiyon işlemi ise Dezenfeksiyon Patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Mikroorganizmalar üzerine değişik mekanizmalarla etki gösteren birçok yöntem ve Biyosidal ürün olarak dezenfektanlar yaygın olarak kullanılmaktadır.''



FİYATI ETKİLEYEN 7 DETAY!

Dezenfeksiyon uygulamalarında maliyetlerin her firmaya göre değişiklik gösterebileceğine de işaret eden Zümre ''Maliyet hesabında kullanılan ürün, kullanılan ekipman, çalışan personel, çalışanların kullanmak zorunda olduğu KKD, ulaşım, çalışma süresi ve uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre hesaplama yapılmaktadır.'' dedi.



İZİNLİ ÜRÜNLER KULLANILMALI

Kullanılan ortama ve kullanılan ürüne göre dezenfeksiyonun etkisinin değişiklik gösterebileceğinin altını çizen Zümre, ''Kullanılan dezenfektanlar ani etkili olduğu gibi farklı teknoloji ile üretilmiş etkinlik süresi farklı ürünler de bulunmaktadır. Dezenfektan seçimin de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının web sayfasında da yayınladığı Biyosidal Ürün listesindeki izinli ürünler kullanılmaktadır. Dezenfektanlara da bugünlerde çok yoğun talep söz konusu olduğundan tedarik etmek sıkıntılı olabiliyor.'' diye konuştu.



LİSTELER BAKANLIĞIN SAYFASINDA VAR

Ev ve iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi yaptıracaklara uyarılarda da bulunan Zümre, bu işlemi yaptıracakların Biyosidal Ürün Uygulama İzni olan firmalardan hizmet alması gerektiğini ve mutlaka kullanılacak dezenfektanın Biyosidal Ürün Ruhsatı ile MSDS bilgilerinin talep edilmesi gerektiğini belirten Zümre, Biyosidal Ürün Uygulama iznine sahip firmalar ile Biyosidal ürün listesine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nın web sayfasından erişebileceğini aktardı.



'ÜZÜLEREK ÖĞRENİYORUZ'

Dezenfeksiyon işlemini izinli firmaların yapması gerektiğini ve işlemlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını da belirten Zümre, koronavirüsten kaynaklı ortaya çıkan talep yoğunluğunu fırsata çevirmeye çalışanların ve uygunsuz işlemler olduğunu maalesef üzülerek öğrendiklerini ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

''Halkımızın da işin ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sağlık Bakanlığının Biyosidal Ürün Uygulama İzinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerçekleştirmelidirler. Kimyasalların yanlış kullanımı insan sağlığını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her şey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz.''



KAYNAK: YENİŞAFAK



