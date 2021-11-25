“Keşif Isparta” İle Doğanın Kalbine Yolculuk

Şehrimizin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıtma gayesi ile başlatılan “Keşif Isparta”nın Güz Dönemi gezileri sona erdi.Doğa ile iç içe bir hafta sonu geçirme imkânı yakalayan öğrenciler son olarak rotasını tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile eşsiz doğal güzelliğe sahip Sütçüler Yazılı Kanyon Milli Parkına çevirdi. Yürüyüş yaparak tarihi “Kral Yolu”na ulaşan öğrenciler, Epikür’ün “Hür İnsan” adlı şiirinin yazılı olduğu kayayı inceledi.Ardından Türkiye’nin Korunan Alanları statüsünde olan Kovada Gölü Millî Parkı’nın habitatı hakkında da bilgi edinen öğrenciler, yüksek oksijen, yeşil, mavi ve yaban hayatının sesleri, renkleri, kokuları, tatları içerisinde güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirdi.Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanılan bir buçuk yıllık ayrılığın ardından bu yıl yeniden başlayan “Keşif Isparta” kapsamında Ekim ve Kasım aylarında toplamda 6 rotaya gezi düzenlenerek binlerce kilometre yol kat edildi. SDÜ’de eğitim gören 300'e yakın öğrenci, “Eğirdir Gölü”nden “Gölcük Tabiat Parkı”na, “Kızıldağ Millî Parkı”ndan “Yazılı Kanyon Tabiat Parkı”na, “Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti”nden “Atabey Ertokuş Medresesi” ve “9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi”ne birçok alana yolculuk yaptı.SDÜ