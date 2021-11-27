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EĞİRDİR'DE MUHTEŞEM GECE

EĞİRDİR'DE MUHTEŞEM GECE
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
EĞİRDİR'DE MUHTEŞEM GECE.
ÖĞRETMENLER ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ PROTOKOL VE DAVETLİLER TARAFINDAN AYAKTA ALKIŞLANDI.
 
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği ve bu yıl 4. cüsü düzenlenen 'Geleneksel Öğretmenler Şiir ve Müzik dinletisi protokol  ve davetliler tarafından tam not aldı.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piy. Alb. Gökhan Hüseyin ÖZBEK,  Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piy. Alb. Gökhan Hüseyin ÖZBEK,  Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç, Eğirdir Hakimi Uğur Gözüyılmaz, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu,  Eğirdir Emniyet Müdür V. Ömer Gürlek,  Gelendost Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Zeki Kılıç, Abdurrahim Tan, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, Eğirdir Belediyesi Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, Daire Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından ev sahibi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun şiiriyle başlayan müzik ve şiir dinletisi büyük beğeni ve alkış aldı.
İlçemizin çeşitli okullarında görev yapan özellikle müzik öğretmenlerinin performansları ayakta alkışlandı. Merhum Öğretmen Ali Rıza Akbay'ın anısına söylenen şiirler ve türküler ise salonda duygu dolu anların yaşanmasına sebebiyet verdi. 2018 yılında müzik dinletisinde Ali Rıza Öğretmenin okuduğu 'Sevgili' isimli şiirin video olarak yayınlanması salona hüzün ve gözyaşına neden oldu.
Birbirinden güzel şiirler ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendiren öğretmenler enstiruman ve sesleriyle adeta büyülediler.
Programdan sonra Kaymakam Adem Çelik başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve programda emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program son buldu.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
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