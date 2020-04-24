Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan İslam âlemine Ramazan tebriği

- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yayınladığı mesajla tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, ramazan ayının, tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Ramazan'ı Şerife daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerifin Türk İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu rahmet ve bereket ayının, milletimizin dirliğine, birliğine, beraberliğine ve bütün insanlığın kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Bu yıl Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle geleneksel Ramazan şenliklerimizi iptal ederek böylesine bir Ramazan'ı Şerife girmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbim, bu Ramazan ayını virüslerden ve bütün kötülüklerden kurtuluşumuza vesile kılsın. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve tüm ülkemizin mübarek Ramazan'ı Şerifini tebrik ediyorum."

