Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN İlçemizdeki Huzurevi Ve Rehabilitasyon Merkezi Sakinlerini Ziyaret Etti

Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN İlçemizdeki Huzurevi Ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü H. Güneş AKIŞ, Huzurevi Müdürü Selim SÖNMEZ ve kurum personelleri eşlik etti.Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; kurum sakinleri ile teker teker ilgilenip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN "Sizler asla sahipsiz değilsiniz, bizler sizlerin evlatlarıyız. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bana veya diğer Kurum Amirlerine ulaşabilirsiniz. Bizler her türlü sıkıntınıza ortak olmak isteriz" dedi.Akabinde kuruluşların odalarını, yemekhanelerini, revir ve çalışma odalarında incelemelerde bulunarak, Kuruluş Müdürü Selim SÖNMEZ’den kuruluşlar hakkında bilgi aldı.Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kurum sakinleri, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a teşekkür ettiler.