Uluborlu Kaymakamlığı

Haftada bir gün İlçemiz köylerinden birini ziyaret eden Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Küçükkabaca Köyünü ziyaret etti.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, '' Devletin kapısı sizlere her zaman açıktır. Sizler her türlü sorunlarınızı bizlere aktarabilirsiniz. Aktardığınız konular belki sizlere küçük önemsiz gelebilir. Ama bizim açımızdan çok önem arz edecek durumda olabilir. Onun için sorunlarınızı bize aktardığınız anda Kurum Amirlerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak sorunlarınızı elimizden geldiğince ve o andaki imkanlar dahilinde çözmeye çalışırız. Bizim için önemli olan sizlerin mutluluğudur. Sizlerin mutluluğu ise bizim başarımızdır.'' diyerek vatandaşların yaşadığı mevcut sorunları ve tek tek isteklerini dinledi.Köy halkı, Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'a Küçükkabaca Köyüne yapmış oldukları ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.Akabinde Kaymakamımız köy içerisinde dolaşarak köy sorunlarını ve eksikliklerini yerinde inceledi.Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, İlçe Emniyet Amir. V. Abdurahman MAYTAP ve görevliler tarafından karşılandı.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, ziyarette yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getiren, kamu güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan başta ilçe emniyet mensuplarımız olmak üzere, emniyet teşkilatı mensuplarının 176. Yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında almış olduğunuz görevlerde göstermiş olduğunuz özveri, çaba ve fedakârlık içinde teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi de rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, bundan sonra terör ve şehit haberlerinin olmadığı hiçbir polisimizin burnunun bile kanamadığı, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.İlçe Emniyet Amir. V. Abdurahman MAYTAP ve görevliler, “Görevimizi ifa ederken bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a Emniyet teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz’’ dediler.