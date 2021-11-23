Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakârlığın timsalidirler. Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun varlığı, milletimize daima güven vermektedir.

Değerli öğretmenlerimizden her zaman olduğu gibi, bundan sonra da beklentimiz, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize, sevgiyi ve saygıyı aşılamaları, özgüven ve yaşama sevinci vermeleri, düşünmenin, diyalog yoluyla sorun çözmenin, bilgi üretmenin yalnızca insana özgü ayrıcalıklar olduğunu öğretmeleridir. Esasen bu ağır sorumlulukları bugüne dek büyük bir özveri ve azimle yerine getirdiklerini bilerek, ileride de bu kıymetli çabalarını sürdüreceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz. Milletimiz, sağduyusunu, bilgi ve birikimini kendisiyle paylaşan, yüce görevlerini içtenlikle yerine getiren öğretmenlerine her zaman gönül borcu duymakta, ülkemizin yüz akı öğretmenlerimiz önünde saygıyla eğilmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyor ve yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum.

Adem ÇELİK

Eğirdir Kaymakamı

