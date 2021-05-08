Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM’ ın Kadir Gecesi Mesajı



“Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, aynı zamanda Rabb’imizin Kadir Sûresi’nde de buyurduğu üzere, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in de indirildiği, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah’ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, dargınlıkların bir kenara bırakılarak, aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Atabey’ li hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”



Atabey Kaymakamlığı

