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Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak

Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.05.2020 13:22
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Tedavisi için sosyal medyada çağrı yapılan ve İçişleri Bakanlığınca Hatay'a getirilen 9 yaşındaki Suriyeli Rabi Sellüm'ün tedavisine başlandı. Çocuğuyla Türkiye'ye gelen baba Abdo Salih Sellüm (solda) evladına Suriye'de şifa bulamadıklarını dile getirdi.


Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak
- Tedavisi için sosyal medyada çağrı yapılan ve İçişleri Bakanlığınca Hatay'a getirilen 9 yaşındaki Rabi'nin tedavisine başlandı
- Hatay Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Rada Özalp:
- "Kalp rahatsızlığıyla ilgili tetkiklere başlandı. Kalbi normalden büyük gözüküyor. Suriye'de takip edilmiş aort yetmezliği öyküsü var. Büyük olasılıkla kapak değişimi operasyonu yapılacak"
- Baba Abdo Salih Sellüm:
- "Sesimizi duyan ve bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile katkısı olan herkesten Allah razı olsun"
 İçişleri Bakanlığınca İdlib'den Hatay'a getirilen 9 yaşındaki kalp hastası Suriyeli Rabi Sellüm, Türkiye'de tedavi görecek.
İdlib kırsalındaki bir kampta yaşam mücadelesi veren kalp hastası Rabi için sosyal medyada başlatılan yardım çağrıları üzerine İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.
Hatay Valiliği koordinesinde Türkiye'ye getirilen Rabi, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Hastanenin Çocuk Hastalıkları Uzmanı Rada Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabi'nin doğuştan kalp hastası olduğunu söyledi.
Rabi'nin annesinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirten Özalp, "Kalp rahatsızlığıyla ilgili tetkiklere başlandı. Kalbi normalden büyük gözüküyor. Suriye'de takip edilmiş aort yetmezliği öyküsü var. Büyük olasılıkla kapak değişimi operasyonu yapılacak ancak buna kalp damar cerrahları ve kalp doktorlarımız karar vererek gerekli tedaviyi uygulayacaklar." diye konuştu.
- Babası ve Rabi'den Türkiye'ye teşekkür
Çocuğuyla Türkiye'ye gelen baba Abdo Salih Sellüm da evladının, kalbi delik olarak dünyaya geldiğini ve büyüdükçe hastalığının arttığını dile getirdi.
Son günlerde Rabi'nin rahatsızlığının şiddetlendiğini anlatan Sellüm, şunları kaydetti:
"İdlib'de bazı sağlık merkezlerine gittik ancak şifa bulamadık. Tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini öğrendik. Allah'a çok şükür ki şu an buradayız. Çok mutluyuz. Tedavisine başlandı. Rabi'nin de morali çok iyi. Sesimizi duyan ve bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile katkısı olan herkesten Allah razı olsun."
Rabi Sellüm de tedavisine başlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, beni ülkelerine alıp tedavi ediyorlar. İnşallah tedavi edilip ameliyatımı olacağım." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından önceki gün yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı olarak yavrumuzun sesine kulak verdik, yavrumuzu getirdik. Sağlıkçılarımıza emanet, acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.
 
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