Kahramanmaraş'ta Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

- Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, göletin renk değişimi görülen kısmından dün numune alındığı belirtildi.

Numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimde baraja su girişini sağlayan üç derede de inceleme yapıldı. 3 derede de herhangi bir kirlilik olmadığı, derelerin sularının açık renkli ve temiz görünümlü aktığı yerinde tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek. İddia edildiği gibi bölgede kirlilik varsa sebep olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatılacak."















