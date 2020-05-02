KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Merkez Onikişubat ilçesi Ahir Dağı Tömek mevkisinde Kürşat A. (31) ile Esat K. (40) arasında alacak meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan Kürşat A. 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Esat K'yi Karamanlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.Zanlının evinde yapılan aramada toprağa gizlenmiş ruhsatsız tüfek ve iki telsiz ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.