Kahramanmaraş'ta silahla yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yaralama suçlarından aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan ve dün gece merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan Sıddık L. (28) ve Ökkeş Ö'nün (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Sıddık L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ökkeş Ö. ise tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan Sıddık L. ve Ökkeş Ö'yü dün gece merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi kovalamaca sonucu yakalanmış, şüphelilerden Sıddık L'nin üç hafta önce kent merkezinde iki kişiyi tabancayla Ökkeş Ö'nün de üç gün önce bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı öğrenilmişti.

Ayrıca zanlılardan Sıddık L'nin çeşitli suçlardan 30, Ökkeş Ö'nün ise 18 kaydının bulunduğu belirlenmişti.





Kahramanmaraş'ta silahla ve bıçakla yaralama olaylarının zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta silahla ve bıçakla yaralama suçundan aranan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama suçundan aranan Sıddık L. (28) ve Ökkeş Ö'nün (20) merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kanlıdere Caddesi'ndeki otomobilde bulundukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipleri fark ederek kaçan zanlılar, polislerce kovalamaca sonucu yakalandı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsun abi cinayet mi işledik?" diye tepki gösteren şüphelilerden Sıddık L'nin üç hafta önce kent merkezinde iki kişiyi tabancayla, Ökkeş Ö'nün de üç gün önce bir kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlılardan Sıddık L'nin çeşitli suçlardan 30, Ökkeş Ö'nün ise 18 kaydının bulunduğu belirtildi.







