Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 çocuk hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi'nde, kız kardeşler Aynur K. (16), Eda K. (11) ve Gamze K. (7) evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.