Kahramanmaraş'ta itfaiyecilerin kurtardığı serçe "can suyu" ile yaşama tutundu Kahramanmaraş'ta bir evin dış cephesinde mahsur kalan ve sıcaktan etkilendiği belirlenen serçe, itfaiye ekiplerince kurtarılıp verilen "can suyu" ile yaşama tutundu.