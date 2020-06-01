KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, tesadüfen bulunan sur duvarlarını andıran yapının tarihi değerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı dağlık bölgedeki Çokak ve Çığşar mahalleleri arasında yer alan hakim bir tepede mantar toplayan Orhan Koşar sur duvarlarını andıran yapıyla karşılaştı.

Koşar'ın durumu bildirmesi üzerine Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Toroğlu ve araştırmacı-yazar Celil Çınkır, bölgede inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Andırın'ın dağları, akarsuları, ormanları, kaleleri ve yaylasıyla bilinen bir ilçe olduğunu belirtti.

Doğal güzelliklerin yanında ilçenin zengin bir tarihi geçmişinin de bulunduğunun altını çizen Doğan, şunları söyledi:

"İlçemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölgede kaleler, tarihi köprüler, kaya mezarlar, sur duvarları, mozaik kalıntıları var. Bunların bir kısmı tespit ve tescil edilmiş. Biz de araştırmacılarımızla, bilim adamlarımızla tarihi eserlerimizi tespit ederek gün yüzüne çıkarmak, korumalarını sağlamak ve turizme kazandırmak istiyoruz."

Prof. Dr. Emin Toroğlu da bulunan kalıntının uzunluğu ve tarzıyla dikkati çektiğini anlatarak, kalıntıların bir yerleşim yerini korumak amaçlı yapılan sura ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.











































