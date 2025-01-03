Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 3.540 Astsubay Alımı Başladı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 3.340’ı Jandarma Genel Komutanlığı, 200’ü ise Sahil Güvenlik Komutanlığı için toplamda 3.540 astsubay alımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru detayları...

Branşlar ve Kontenjanlar

Jandarma Genel Komutanlığı için:

Toplam kontenjan : 3.340

: 3.340 Erkek : 3.107

: 3.107 Kadın : 233

: 233 Branşlar: Jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için:

Toplam kontenjan : 200

: 200 Erkek : 175

: 175 Kadın : 25

: 25 Branşlar: Güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular bugün itibarıyla başlamış olup, 15 Ocak 2025 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS)" aracılığıyla https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden gerçekleştirilecek.

İlan Detayları

Detaylı bilgi almak isteyen adaylar, şu internet adreslerinden ilan detaylarına ulaşabilir:

Son Başvuru Tarihi Yaklaşmadan Harekete Geçin

Astsubay adayları, başvuru şartları ve süreçle ilgili detayları belirtilen sitelerden inceleyebilir. 15 Ocak 2025’e kadar başvurunuzu tamamlamayı unutmayın!