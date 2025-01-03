Yemek Kartlarında Yeni Dönem: Market Alışverişlerine Kısıtlama Geliyor

Yemek kartlarının kullanım alanlarına ilişkin yapılan yeni düzenleme, çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Danıştay'ın aldığı kararla birlikte, yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımı sınırlandırılıyor. İşte detaylar...

Market Kullanımına Kısıtlama Geliyor

Enflasyonun yükselmesiyle çalışanlar, yemek kartlarını yalnızca yemek harcamaları için değil, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market alışverişlerinde de kullanmaya başlamıştı. Ancak bu durum, kartların asıl amacından saptığı yönünde eleştirilere yol açtı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Danıştay yeni bir düzenleme ile yemek kartlarının marketlerde kullanımını sınırladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu düzenlemeye paralel olarak yaptığı açıklamada, yemek kartlarının yalnızca yemek satan işletmelerde kullanılması durumunda günlük 158 TL’lik prim muafiyeti uygulanacağı ifade edildi. Marketlerde yapılan harcamalarda ise bu muafiyet geçerli olmayacak.

Restoran ve Marketler Arasında Tartışma

Restoran işletmecileri uzun süredir yemek kartlarının yalnızca restoranlarda kullanılmasını talep ediyordu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bu kartların market alışverişlerinde kullanılmasının sınırlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Çalışanlar Ne Yapacak?

Bu yeni düzenleme, özellikle yüksek enflasyon ortamında yemek kartlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan çalışanları zorlayacak gibi görünüyor. Çalışanların market alışverişine yönelme sebepleri arasında artan gıda fiyatları ve satın alma gücünün azalması bulunuyor.

Ne Değişiyor?

Yemek kartları, yalnızca yemek satan işletmelerde kullanıldığında günlük 158 TL’lik prim muafiyeti sağlayacak.

Market alışverişlerinde bu muafiyet geçerli olmayacak.

İşverenlerin yemek kartlarına daha yüksek ödemeler yapmasının önü açılacak.

Yeni Dönem Başlıyor

Bu düzenleme, çalışanlar ve işverenler için önemli bir değişim anlamına geliyor. Çalışanlar yemek kartlarını kullanma konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kalacak. Öte yandan, restoranlar bu kararı olumlu karşılayarak yemek kartlarının asıl amacına uygun olarak kullanılmasını savunuyor.

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasının tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.