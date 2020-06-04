ISPARTA TİCARET BORSASI HABER BÜLTENİ

Başkanımız Ahmet Adar, Tarım ve Orman Bakanımızın da Hazır Bulunduğu Webinar Konferans Toplantısına KatıldıTarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve 365 oda/borsa başkanlarımızın katılımlarıyla webinar konferans toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya, Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar katıldı. Toplantıda, İlimiz tarım sektörü ile ilgili sorun ve talepler Tarım ve Orman Bakanımıza iletildi. Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, tüm taleplerle ilgileneceğinin sözünü verdi.