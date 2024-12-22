Bakanlıktan Flaş Oyuncak Toplama Kararı: Hayati Tehlike Tespit Edildi!

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden ürünleri tespit ederek önlem almaya devam ediyor. Son yapılan incelemelerde, yumuşak oyuncaklar kategorisinde yer alan 'Tusi Squishy' etiketli oyuncağın güvensiz olduğu belirlendi.

Boğulma Riski Taşıyor

Yapılan testler sonucunda, bu oyuncağın küçük parçalar içerdiği ve bu parçaların çocukların boğazına kaçma riski taşıdığı tespit edildi. Bu durum, çocuklar için ciddi bir boğulma tehlikesi oluşturabileceğinden, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ailelere Uyarı

Ticaret Bakanlığı, ebeveynlere, çocukları için oyuncak alırken dikkatli olmaları ve güvenlik standartlarına uygun ürünleri tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bakanlık, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve tehlike oluşturan ürünlerin derhal piyasadan çekileceğini belirtti.

Ebeveynler, piyasadaki oyuncakları satın almadan önce güvenlik etiketlerini kontrol ederek çocuklarının sağlığını tehlikeye atmaktan kaçınabilir.



