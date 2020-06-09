İŞKUR Isparta il Müdürü Gürsel Öksüz, işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programının yeniden başladığını belirterek; “Koronavirüsü salgını nedeniyle ara verilen İŞKUR mesleki eğitim programları için başvurular yeniden açılmış bulunmaktadır” dedi.



İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM

KURSLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR işsizlere günlük 89 TL ödeyecek! İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim programı yeniden personel alımı yapacak! (İŞKUR işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları başvuru)



İŞKUR işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programı yeniden başlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İŞKUR mesleki eğitim programı personel alımları yeniden başlıyor. 15 şehir için personel alımı ilanı verildi. Peki, İŞKUR işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları başvuru nasıl yapılır?



Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim programı kapsamında personel alımı yapılacağı duyuruldu. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılacağı aktarıldı. 15 şehirde yapılan personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden bugün başladı.



İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM VE MESLEKİ

EĞİTİM KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarında adaylar işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında istihdam edilecek. Önce adaylar kursa alınacak. Kursu başarı ile bitiren adaylar daha sonra işe yerleştirilecek. İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 15 yaşını tamamlamış olmak,

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

- Emekli olmamak,

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

- Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.