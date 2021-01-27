Otizmli Bireyler İçin Kamera Karşısına Geçtiler

Isparta Valiliği, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı tarafından 4-7 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Isparta Otizm Kongresi öncesinde otizme ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla “Hastalık Değil Farklılık" isimli bir şarkı bestelendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından hazırlanan projede Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Mutlu Yıldız’ın bestelediği, “Hastalık Değil Farklılık” isimli şarkı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü, SDÜ Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Işık, GSF Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Mutlu Yıldız ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirdi.“Hastalık Değil Farklılık (#IspartaOtizmİçinSöylüyor)” şarkısını dinlemek için tıklayınız