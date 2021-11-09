Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Görev Değişimi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görevini Rıfat Ataş beye devreden Refik Ulusoy “İnsana Saygı, İşine Saygı” prensibi ile 2 yıl görev yaptığım Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki çalışmalarımızda bizlere destek olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e ve taşrada başta Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu’na, Burdur Valimiz Sayın Ali Arslantaş’a, Siyasetçilerimize, Belediye Başkanlarımıza, Yerel Basınımıza, Sivil toplum örgütlerimize, Muhtarlarımıza, Vatandaşlarımıza ve fedakar çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, kısa süreye ve pandemiye rağmen Isparta’dan güzel çalışmalar, güzel hatıralar ve güzel dostluklarla ayrıldığını belirterek, göreve yeni başlayan Rıfat Ataş beye tüm çalışma arkadaşlarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.Daha önce Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Rıfat Ataş, görev değişim programında önceki Bölge Müdürü Refik Ulusoy’a bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, çalışmaların aynı görev ruhu ve heyecanı içerisinde devam edeceğini ifade etti.