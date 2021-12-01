SAREM'DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİYOEKONOMİ ÇALIŞTAYI'NA KATILIM

SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 30 Kasım-01 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenengerçekleştirildi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, akademisyenler, araştırmacılar ve sanayi temsilcileri katıldı. Çalıştayda Enstitü Müdürlüğümüzden Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut ve Ekoloji ve Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Vedat YEĞEN katılım sağlamışlardır.Çalıştayda daha yaşanabilir bir dünya için neler yapılabileceği hususunda ‘İklim Değişikliğinin Gıda ve Tarım Alanındaki Mevzuatlara Etkisi, Global Düzeyde Sürdürülebilirlik ve Biyoekonomi, İklim Değişikliğinin Çevre ve Enerji Araştırmaları Üzerine Etkileri’ gibi konularda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.