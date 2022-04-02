Isparta'da uzun yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteren Haber Gazetesi, artık ÖZBAY Medya bünyesinde yayın hayatına devam edecek. Yapılan açılış töreninde bir vefa örneği de sergilendi. 2015 yılında Trafik kazasında hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Ramazan Acar'ın isminin yaşatılacağı Medya Buluşma Merkezi de hizmete açıldı.Bu vefalı davranışından ve düşüncesinden dolayı ÖZBAY Medya Sahibi Barış Gümüş'e çok teşekkür ediyoruz. Bünyesinde çalışma hayatını sürdürecek arkadaşlarımıza da yayın hayatlarında başarılar diliyoruz.