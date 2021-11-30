Isparta’da Öğretmenlere Vefa Mevlidi Okundu

ISPARTA’DA ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Isparta İl Müftülüğü, “24 Kasım Öğretmenler Günü” kapsamında görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenler için “Vefa Mevlidi Programı” düzenledi.Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda din görevlileri ve okul idarecileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua yapıldı.Isparta İl Müftülüğü Din Görevlileri 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Isparta’daki okulları ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.Tüm öğretmenleri temsilen okul idarecilerini ziyaret ederek tebrik eden din görevlileri, okul idarecilerine günün anısına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul idarecileri ve öğretmenler ise din görevlilerine teşekkür ettiler.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ