Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde bulunan ve yeni binasında hizmet vermeye başlayan marka hastane olan Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 3 milyonluk yatırıma daha kavuştu. Eğirdir İlçesi'nin marka hastanesi Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kısa bir zaman önce yeni akıllı binasına taşınmıştı. Yeni hastane binasına yeni tomografi cihazı yaklaşık 3 milyon TL'ye kurulumu yapılan son sistem tomografi cihazı bu gün itibariyle hizmet vermeye başladı. Hastane Başhekimi Uzman Nörolog Dr. Semih Gürler ve hastane yönetimi DHA muhabirine yeni tomografi cihazı hakkında sunum ve bilgilendirme yaptı. Baştabip Semih Gürler; ' Bu hizmetlerin getirilmesinde desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel'e, Mehmet Uğur Gökgöz'e, Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na, İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya'ya, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e ve Eğirdir Belediye Başkanı sayın Veli Gök'e teşekkür ediyor, son sistem tomografi cihazımızın halkımıza ve Eğirdir'imize hayırlı olsun diyorum.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)