Daha az tüketim için, enerji tasarruflu ampul kullanın!

İş yerinizde, kullanmadığınız bilgisayarları stand-by modunda bırakmayın!

Klimanız açıkken kapı ve camları kapalı tutun!

Kullanmadığınız elektrikli bir cihazın fişini prizde takılı bırakmayın!

İş yerleriniz aydınlatmasında fotosel kullanın!

Oda sıcaklıklarınızı kontrol altında tutun!

Klima filtrelerini temizleyin!

Elektrikte müşterilerine sunduğu avantajlı fiyatlarla ve müşterilerinin diğer işletme giderlerinde de tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla yaptığı iş birlikleri ile ticarethanelere fayda sağlamaya devam eden Ekvator Enerji, iş yerleri için elektrik maliyetlerini düşürecek tasarruf önerilerini paylaşıyor. Bu kapsamda Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, işletmelerin elektrik tüketiminden tasarruf etmelerini sağlayacak bazı önerileri şu şekilde sıraladı:İş yerlerinde her odada birkaç adet bulunabilen ampuller elektrik tüketiminde büyük bir paya sahip. Tasarruflu led ampullerin tercih edilmesi elektrik tüketiminizi düşürecektir.Günlük iş temposu içinde bilgisayar gibi teknolojik cihazlarınızı stand-by modunda bırakırsanız elektrik tüketiminiz devam eder. Elektrik tüketiminizde tasarruf sağlamak için bu tür kullanılmayan teknolojik cihazlarını tamamen kapattığınızdan emin olun.Klimanız açıkken kapı ve camlarınızı kapatarak içerideki ısı kaybını önleyebilirsiniz. İş yerinizdeki ısı kaybını önleyerek klimanızın elektrik tüketimini düşürecektir.Elektrikli bir cihazı kullanmadığınızda fişi prizden çekmezseniz elektrik tüketimi devam eder. Kullanmadığınız elektrik cihazların fişini prizden çıkararak iş yerinizde elektrik tasarrufu için bir adım atabilirsiniz.İş yeri aydınlatmasında zamanlayıcılar, fotoseller veya yaklaşım sensörleri kullanarak faturanıza yansıyan aydınlatmadan kaynaklı elektrik tüketiminizi düşürebilirsiniz.İş yerinizin sıcaklığını kışın 18-20 derece, yazın 24 derece seviyelerinde tutarak tasarrufa başlayabilirsiniz.Klimanızın filtrelerini belli aralıklarla temizleyerek klimanızın daha az enerji harcamasını sağlayabilirsiniz. Enerji tüketiminiz düştükçe sağlanan tüketim tasarrufu fatura tutarınıza yansıyacaktır.Kamuoyuna saygıyla sunulur.