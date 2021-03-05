GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

E-Ticaretin Müşteri Sayısı 37,2 Milyon Oldu

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: "E-ticaret ekosistemine pandemi döneminde dahil olanların büyük çoğunluğu 55 yaş üstü."

E-Ticaretin Müşteri Sayısı 37,2 Milyon Oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.03.2021 16:04
266 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
Türkiye'de pandemi ile geçen 2020 yılında internetten alışveriş yapanları sayısı 37,2 milyon oldu .
İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social'ın, Hootsuit ile birlikte yaptığı "Dijital 2021 Türkiye" araştırmasının sonuçları yayınlandı.
İnternet kullanan 16-64 yaş aralığındaki kişilerin katıldığı araştırmaya göre, 2020 yılında bilgisayar sahipliği oranı yüzde 71,2 olurken, akıllı telefon kullanıcılarının oranı yüzde 97,2 ile rekor seviyeye ulaştı.
Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımın artması, internette geçirilen süreyi de uzattı. Türk insanının internette geçirdiği sürenin ortalaması 7 saat 57 dakika olarak tespit edildi.
Online alışveriş verilerini de ortaya koyan araştırmaya göre, e-ticaret pazarı geçen yıl yüzde 43 büyürken, kişi başı online alışveriş miktarı 304 ABD doları olarak gerçekleşti.
2020 yılında internet kullanıcılarının yüzde 89'u ürün ya da hizmet almak için arama motorlarını kullandı; yüzde 89,5'i de online alışveriş sitelerini ziyaret etti.
Bu arama ve ziyaretleri alışverişle sonlandıranların oranı ise yüzde 75'e ulaştı.

55 YAŞ ÜSTÜ Z KUŞAĞINA YETİŞTİ
Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmaya göre, internet kullanan 16-64 yaş grubundaki 37,2 milyon kişinin 2020'de internetten alışveriş yaptığını belirterek, "TÜİK'in 2019 verileri ile karşılaştırdığımızda e-ticaret müşteri sayısında 8 milyon kişilik artış söz konusu. İlginç olan e-ticaret ekosistemine pandemi döneminde dahil olanların büyük çoğunluğunun 55 yaş üstü olması. 55-64 yaş grubunda geçmiş yıllarda yüzde 30-40 aralığında olan internetten alışveriş yapanların oranı, geçen yıl yüzde 70,5 olarak saptandı. Z kuşağında bu oran yüzde 76. E-Ticaret, Z kuşağı ile büyüyecek derken, sürprizi 55 yaş üstü yaptı" diye konuştu.

ONLİNE MAĞAZALARIN YENİ HEDEF KİTLESİ
Eskiden "çekingen" olarak tanımladıkları, muhafazakâr ve yeniliklere hemen cevap vermeyen 55 yaş üstü tüketici grubunun, Covid-19'un da zorlamasıyla internetten alışverişe başladığını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi:
"Bu yeni gruba eskiden '5 kiloluk deterjanı marketten alıp kendiniz taşımak yerine online olarak alın kapınıza kadar gelsin' dediğimizde 'yok ben taşırım teşekkürler' cevabını almış ve online alışverişe ikna edememiştik. 'Bakın size indirim kodu verelim, online daha ucuz, hatta Avantajix size üste para versin' dediğimizde de çok cılız bir etki görmüştük. Covid-19 krizi, bu grubun online alışverişe girmesini engelleyen güven, hukuk, eğitim gibi nedenleri ikinci plana itip, sağlık, mesafe, zorunluluk gibi nedenleri öne çıkarınca yepyeni bir tüketici profili internetten alışverişin pratikliği, seçenek çokluğu, ucuzluğu ve güvenilirliği ile tanıştı ve çok sevdi. E-ticaret ekositemine hızlı bir giriş yapan 55 yaş üstü, artık online mağazaların öncelikli hedef kitlesi haline geldi."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşır
Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri
Isparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev Yapacak
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...
Isparta'da JAK Timleri her an görevde
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı
Isparta'da emniyetten dev operasyon!
Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!
''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...
Aranan 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da kumar operasyonu
Isparta İMO 1-7 MART DEPREM HAFTASI MESAJI
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da define avcılığı yapan şahıs yakalandı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni genelge
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu
İşte kontrollü normalleşmenin tüm detayları
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı
ISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI
Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!
Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı
Başvurular başladı! İndirimli kredinin detayları belli oldu
Isparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındatürker kapındatürker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (1 Mart'ta mı, 2 Mart'ta mı?)OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (1 Mart'ta mı, 2 Mart'ta mı?)27 Şubat 2021
Isparta'da 1 Nisan'a kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildiIsparta'da 1 Nisan'a kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi26 Şubat 2021
Halı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldilerHalı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldiler02 Mart 2021
Isparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli olduIsparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli oldu01 Mart 2021
Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı! işte son rakamlar...Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı! işte son rakamlar...26 Şubat 2021
BAKA Toplantısı Isparta'da Davraz’da YapıldıBAKA Toplantısı Isparta'da Davraz’da Yapıldı27 Şubat 2021
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındıMaksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı01 Mart 2021
81 İL İÇİN SON DAKİKA KARARI...81 İL İÇİN SON DAKİKA KARARI...26 Şubat 2021
Isparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldıIsparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldı01 Mart 2021
Isparta'da Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılması projesiIsparta'da Çünür Pazaryerinin üstünün kapatılması projesi26 Şubat 2021
​ATSO Meclisi’nde Sektörel Konular Masaya Yatırıldı​ATSO Meclisi’nde Sektörel Konular Masaya Yatırıldı26 Şubat 2021
YALVAÇ ÜRETİYOR, DÜNYA TÜKETİYOR...YALVAÇ ÜRETİYOR, DÜNYA TÜKETİYOR...27 Şubat 2021
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI01 Mart 2021
Isparta'da Haltercilerimizin yeni hedefi Gençler Dünya ŞampiyonasıIsparta'da Haltercilerimizin yeni hedefi Gençler Dünya Şampiyonası26 Şubat 2021
Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!01 Mart 2021
‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ ‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ 27 Şubat 2021
ISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA01 Mart 2021
Burdur ve Isparta'da Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istediBurdur ve Isparta'da Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi26 Şubat 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusuIsparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu02 Mart 2021
Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandıMarketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı01 Mart 2021