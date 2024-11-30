İcradan Satışa Çıkacak: İzmir'in Maldivleri 'Garip Adası'

İzmir'in Dikili ilçesinde, doğal güzellikleriyle "Ege'nin Maldivleri" olarak anılan Garip Adası, icradan satışa çıkıyor. 1 milyar 73 milyon TL muhammen bedelle elektronik ihale yoluyla satılacak olan ada, sahip olduğu doğal dokusuyla dikkat çekiyor.

Satış Detayları

İhale Tarihi: İlk açık artırma 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. İlk turda alıcı çıkmaması durumunda, ikinci ihale 20-27 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk açık artırma 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. İlk turda alıcı çıkmaması durumunda, ikinci ihale 20-27 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bedel: Muhammen bedel 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 TL.

Muhammen bedel 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 TL. Satış Şartları: Ada statüsünde olduğu için yabancı uyruklu kişiler ve şirketler ihaleye katılamayacak.

Adanın Özellikleri

Konum: Dikili ilçesi Bademli Koyu açıklarında, karaya 1.1 km mesafede.

Dikili ilçesi Bademli Koyu açıklarında, karaya 1.1 km mesafede. Alan: 357 bin 731 metrekare.

357 bin 731 metrekare. Bitki Örtüsü: Zeytin, çam ve makilik alanlar.

Zeytin, çam ve makilik alanlar. Statü: "Kesin korunacak hassas alan" ve "sit alanı" şerhleri mevcut.

"Kesin korunacak hassas alan" ve "sit alanı" şerhleri mevcut. Kullanım: Zeytinlik tarla niteliği taşıyor, imar planı bulunmuyor.

Zeytinlik tarla niteliği taşıyor, imar planı bulunmuyor. Ek Yapılar: Üç tescilsiz yapı bulunuyor.

Geçmişi ve Hukuki Süreç

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolara satın alınmıştı. Şirket, adaya 350 milyon dolarlık bir yatırım planladığını açıklamış ancak projeler maddi sıkıntılar nedeniyle tamamlanamamıştı. 2016 yılında ise FETÖ soruşturması kapsamında şirketin tüm malvarlıkları TMSF'ye devredildi.

Turizm ve Koruma Statüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 21 Mayıs 2021 tarihinde ada "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Bembeyaz kumsalları ve berrak deniziyle turizmde önemli bir potansiyele sahip olan ada, bu özelliğiyle Türkiye'nin doğa turizmi alanındaki cazibe merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Bu eşsiz doğa harikasının yeni sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor.