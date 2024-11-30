Belgrad Ormanı İmara Açılıyor: İstanbul’un Akciğerleri Tehlikede

İstanbul’un en önemli doğal miraslarından biri olan Belgrad Ormanı, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Çevreciler ve uzmanlar, tarihi ve ekolojik öneme sahip ormanın bir kısmının imara açılacak olmasına sert tepki gösteriyor.

Milli Park Statüsü ve Yapılaşma İzni

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talebiyle, Belgrad Ormanı’nın 1.150 hektarlık kısmı "milli park" statüsüne düşürüldü. Bu değişiklik, söz konusu alanlarda otel ve konaklama tesislerinin inşasına izin veriyor. Çevre örgütleri, bu durumun ormanın doğal yapısını geri dönüşü olmayan şekilde bozabileceğini ifade ediyor.

Belgrad Ormanı’nın Önemi

Tarihi Değer: Osmanlı döneminden itibaren koruma altına alınan Belgrad Ormanı, İstanbul’un önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı döneminden itibaren koruma altına alınan Belgrad Ormanı, İstanbul’un önemli ev sahipliği yapıyor. Ekolojik Çeşitlilik: Çok sayıda hayvan türüne yaşam alanı sağlıyor ve şehirdeki nadir yeşil alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Çok sayıda hayvan türüne yaşam alanı sağlıyor ve şehirdeki nadir yeşil alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Küçülen Alan: 1900’lerde 13 bin hektar olan orman, bugün 5 bin 237 hektara kadar gerilemiş durumda.

Çevrecilerden Tepkiler

Çevre grupları ve dernekler, bu karara karşı seslerini yükseltiyor. Kuzey Ormanları Savunması, yapılaşmanın Belgrad Ormanı’nın doğal dengesini bozacağını ve İstanbul’un nefes alanlarının yok olacağını vurguluyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, 1950 yılında "Muhafaza Ormanı" ilan edilen bölgenin, Cumhurbaşkanlığı onayıyla tekrar koruma altına alınabileceğini belirtti. Uzmanlar, bu tür yapılaşmaların şehirdeki hava kalitesini ve su rezervlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Daha Önceki Adımlar

2011 yılında ormanın bazı bölümleri "Tabiat Parkı" ilan edilerek piknik ve mesire alanlarına dönüştürülmüştü. Ancak bu alanların da şimdi otel projelerine açılması gündemde.

Ekolojik Gelecek Tehdit Altında

Belgrad Ormanı’nın yapılaşmaya açılması, İstanbul’un doğal ve kültürel mirasını büyük bir tehdit altına sokuyor. Çevreciler, bu kararın geri çekilmesi için yetkililere çağrılarını sürdürüyor.

"İstanbul’un nefesi kesilmesin" diyerek yapılan protestolar, ormanın geleceği için kritik bir mücadeleye işaret ediyor.









