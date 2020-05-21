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Herkesten uzakta ülkenin akciğerlerini gözetliyorlar

Herkesten uzakta ülkenin akciğerlerini gözetliyorlar
TÜRKİYE
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki 17 yangın gözetleme kulesinde görevli 60 ormancı, 7 gün 24 saat görev yaparak yangınlara karşı ülkenin akciğerlerini koruyor. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilova İşletme Şefliğine bağlı Sumaklı Mahallesi'ndeki 1235 rakımlı Bereket Yangın Gözetleme Kulesi'nde 20 yıldır görev yapan Mehmet Güden, iftarını kulede yapıyor.
 
Herkesten uzakta ülkenin akciğerlerini gözetliyorlar
- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 ildeki 17 yangın gözetleme kulesinde görevli 60 ormancı, 7 gün 24 saat mesai yaparak yangınlara karşı ormanları koruyor
- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç:
- "Her şartta görevimizin başındayız. Ormanlar bizim ciğerimiz. Bu yüzden ormanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz"
- Kulede gözetleme yapan Mehmet Güden:
-"Ormanlarımızı koruyarak görevimizi yapıyoruz. Aynı zamanda da koronavirüsten kendimizi daha iyi koruyoruz"

 Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki 17 yangın gözetleme kulesinde görevli 60 ormancı, 7 gün 24 saat görev yaparak yangınlara karşı ülkenin akciğerlerini koruyor.
Ormanlık alanlardaki yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, hem ramazan hem de yeni tip koronavirüs salgınına rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 ildeki ormanlıkların zirvesine konuşlandırılan yangın gözetleme kulelerinde 24 saat görev yapan işçiler, bulundukları bölgede yaşayanların oksijen deposu ormanlara gözü gibi bakıyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  havaların ısınmasıyla yangın riskinin de oluşmaya başladığını söyledi.
Ormanlar için en büyük tehlike olan yangının, erken fark edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Koç, bu noktada "kuleci" dedikleri orman görevlilerinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

- "Her şartta görevimizin başındayız"
Kulecileri ormanların "uç beyi" olarak nitelendiren Koç, "Kulecilerimiz görev yaptıkları yerlerde alanındaki her yeri görebiliyorlar. Gözetleme yapmaları bizim için önemli. Ramazan ayında da görevlerini dikkatli bir şekilde yerine getiriyorlar. " dedi.
Koç, bölge müdürlüğüne bağlı faal durumda 17 yangın gözetleme kulesinde 60 kişinin görev yaptığını söyledi.
Bölge genelinde 49 arazöz, 29 su tankeri ve 450 kişilik yangın işçisi gücüyle yangın mevsimine hazır olduklarını dile getiren Koç, "Ramazan ayında da arkadaşlarımız görevlerinin başında özveriyle çalışıyor. Her şartta görevimizin başındayız. Ormanlar bizim ciğerimiz. Bu yüzden ormanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Koç, Hatay'da faaliyete geçen 4 insansız yangın gözetleme kulesinin de kendilerine güç kattığını sözlerine ekledi. 
- "Koronavirüsten kendimizi daha iyi koruyoruz"
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilova İşletme Şefliğine bağlı Sumaklı Mahallesi'ndeki 1235 rakımlı Bereket Yangın Gözetleme Kulesi'nde 20 yıldır görev yapan Mehmet Güden de ormanlarda herhangi bir duman çıktığında durumu anında ilgililere bildirdiğini söyledi.
Görev yaptığı kuleden Osmaniye ve Andırın bölgesinin birçoğunu gözetleyebildiğini ifade eden Güden, "Ormanlarımızı koruyarak görevimizi yapıyoruz. Aynı zamanda da koronavirüsten kendimizi daha iyi koruyoruz. Mutluyuz. Ramazan ayında da buralar ayrı bir güzel oluyor, serinde oruç tutuyorum. Ezan sesini duyunca orucumu açıyorum. 20 yıldır kulecilik yapıyorum. İnsanların ciğerlerini korumaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı. 
 
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