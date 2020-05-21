İSTANBUL - Keçiören Belediyesi 19 Mayıs'ta 18 yaşını dolduran Keçiörenli gençlere, tüm gençleri temsilen doğum günü hediyesi gönderdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hediyeleri adreslere ulaştırmak için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri belirlenen adresleri kapı kapı dolaşarak belediye tarafından hazırlanan hediyeleri gençlerle buluşturdu.

İçerisinde bayrak, ajanda, kalem, USB bellek, dezenfektan ve maskenin bulunduğu hediye setini alan gençler de Keçiören Belediyesi'ne ve Başkan Turgut Altınok'a teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, milli mücadelenin başlangıç günü olan 19 Mayıs'ın, küllerinden doğan bir milletin en değerli sembollerinden olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı devletin ve milletin geleceği, ikbali ve istikbali olan gençlere hediye ettiğini kaydeden Altınok, tüm gençleri temsilen 19 Mayıs'ta doğanlara çeşitli hediyeler gönderdiklerini aktardı.

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlığın ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın önemine dikkati çeken Altınok, gençlere yönelik şu mesajları verdi:

"Türk milletinin küllerinden doğduğu gündür. Devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, devletimiz ebediyen var olsun. 'Ya İstiklal, ya ölüm' diyerek Anadolu'yu işgalden kurtaran kahramanlara, yiğitlere, selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Ezanımız, bayrağımız, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, şerefimiz varsa Allah Atatürk ve silah arkadaşlarından razı olsun. Vatan; dolar, avro ya da altınla alınmıyor. Her karışında şehitlerimizin kanları var. Vatanımızı koruyup, sahip çıkalım."



















