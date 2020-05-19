Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile birlikte “Perakende Dayanışma Hareketi”ni başlatan Hepsiburada, platformda yer alan hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği de verecek. BMD Başkanı Sinan Öncel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Hepsiburada ve BMD "Perakende Dayanışma Hareketi" başlattıBirleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile birlikte “Perakende Dayanışma Hareketi”ni başlatan Hepsiburada, platformda yer alan hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği de verecek.Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 2015 yılında hayata geçirdiği Pazaryeri modeliyle Türkiye'deki tüm büyük, orta ve küçük işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da geliştirmelerini ve yeni işletmelerin de ekonomiye katılmalarını desteklemeye devam ediyor.Şirket şimdi de Kovid-19 salgınıyla birlikte tüketicilere ulaşmakta zor günler geçiren hazır giyim markaları için BMD iş birliğiyle "Perakende Dayanışma Hareketi"ni hayata geçiriyor.Dayanışma hareketi kapsamında, Hepsiburada'da yer alan BMD üyesi markalara 3 ay süreyle ekstra ticari teşvikler sağlanacak.Markalar, ürünlerini müşterileriyle en hızlı şekilde buluşturabilmek için Hepsiburada'nın lojistik iştiraki Hepsijet'in hizmetlerinden de faydalanabilecek.Finansal ve lojistik desteklerin yanı sıra Hepsiburada'nın pazarlama gücünden de faydalanacak olan BMD üyesi markalar, yapılacak online ve offline pazarlama faaliyetlerinde kendilerine yer bulacak.Hepsiburada, bu hareket kapsamında tüm BMD üyesi markalara e-ihracat hizmeti de sunacak.Markalar Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına markalı ihracat yapma imkanını yakalayacak.Hepsiburada'nın sunacağı e-ihracat imkanı dahilinde, yurt dışı pazarlara ürün satışını kolaylaştırmak için ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda altyapı desteği sunulacak.- Tüketicilere uygun fiyatlı bayram alışverişi fırsatıHepsiburada "Perakende Dayanışma Hareketi" kapsamında BMD üyesi markalara verdiği desteklerle, tüketicilere uygun fiyatlı bayram alışverişi fırsatı da veriyor.Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, platformda yer alan yüzlerce markanın ürünlerinden avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan dayanışma hareketiyle ilgili, şu değerlendirmelerde bulundu:"BMD ile yaptığımız iş birliği kapsamında, BMD üyesi değerli markaları Hepsiburada Pazaryeri'nde görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde milli dayanışma ve yardımlaşma ruhu ve birlik içinde hareket ettiğimiz için gururluyuz.Perakende Dayanışma Hareketi'yle markalar kazanacak, ekonomi canlanacak, müşteriler her türlü giyim ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla evlerinin konforunda ulaşacak. Böylece Ramazan Bayramı ile yazlık alışverişlerini hijyenik ve hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen müşterilerimize de güzel bir müjde vermiş olduk."BMD Başkanı Sinan Öncel ise, "Hedefimiz daima, kazan-kazan modeli üzerine inşa ettiğimiz yapıcı iş modelimizle perakendeyle el ele büyümek. Bu sebeple Hepsiburada ile başlattığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Proje ortağımız Hepsiburada teknoloji, ticaret, pazarlama, lojistik ve ihracat gücüyle hazır giyim markalarının yanındayız. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.