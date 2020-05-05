Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 yaşına giren Mahmut Miraç'ın, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yakınlarıyla doğum gününü kutlayamadığını öğrenen Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polisler, temin ettikleri doğum günü pastasıyla adrese giderek çocuğa sürpriz yaptı.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 yaşına giren Mahmut Miraç'ın, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yakınlarıyla doğum gününü kutlayamadığını öğrenen Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Polisler, temin ettikleri doğum günü pastasıyla adrese giderek çocuğa sürpriz yaptı.Büyük mutluluk yaşayan Mahmut, alkışlar eşliğinde polislerin elindeki pastanın mumlarını üfledi.Miraç ailesi, oğullarının doğum gününde onları yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür etti.