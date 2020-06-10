HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki ölü yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) sahile vurdu.

Alınan bilgiye göre, Çevlik sahilinde bir yeşil deniz kaplumbağasının hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede yeşil deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

Ekipler, yeşil deniz kaplumbağasını detaylı şekilde incelemek ve ölüm nedenini belirlemek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.







