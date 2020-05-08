Hatay'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şahısların kent merkezinde saklandığı adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama da yapan ekipler, 3 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 150 kilo kaçak tütün, 7 bıçak, 132 fişek ile 112 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Zanlılar suç unsurlarıyla emniyete götürüldü.

