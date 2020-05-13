Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliğin tadını, denize girerek çıkardı.



Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağaHatay'da 14 yaş ve altı çocuklar "serbestliği" denizde değerlendirdi



Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliğin tadını denize girerek, çıkardı.

Kentte 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile çocuklar, uzun bir aradan sonra aileleriyle dışarı çıktı.

Plaj ve kumsallarda yoğunluğun yaşandığı turizm ilçelerinde çocuklar, sıcak ve güzel havayı fırsat bilerek denize girip, eğlendi.

Bazı çocuklar kumsalda vakit geçirirken, bazıları da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.









