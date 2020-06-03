- Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, meslektaşları gibi fedakarca hastaların yardımına koşan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özşimşek, ağaç dalları ve kütüklerden yaptığı tasarımlardan kazanacağı parayı da ihtiyaç sahipleri için harcayacak.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özşimşek, Kovid-19 sürecinde meslektaşları gibi fedakarca görev yapıyor.

Özşimşek, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 servisinde nöbete kalınca, anne ve babası başka bir evde yaşamaya başladı. Evinde tek başına kalan Özşimşek, hastaneden artakalan zamanlarında ağaç dalları ve kütük parçalarını toplamaya başladı.

Küçük bir atölyeye çevirdiği balkonunda, ağaç dalları ve kütükleri birleştirerek çeşitli tasarımlar yapan Özşimşek, evinde sergilemeye başladığı ürünleri satarak, gelirini ihtiyaç sahiplerine vermek istiyor.

- Kar amaçlı değil, insanlara faydalı olmak için hareket etti

Özşimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik döneminde seramik sanatıyla ilgilendiğini, ilk sergisini 5. sınıfta açtığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma dönemine girildiğini aktaran Özşimşek, bu süreçte hem acil hem de Kovid servislerinde nöbete kaldığını dile getirdi.

Uzaklaşmak zorunda kaldığı ailesi ve sevdikleriyle telefonda hasret giderdiğini anlatan Özşimşek, hastaneden artakalan zamanını da ihtiyaç sahipleri için değerlendirmek istediğini ifade etti.

Özşimşek, bunun için doğada bulduğu ağaç dalları ve kütük parçalarını iki aydır çeşitli tasarımlara dönüştürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İnsan ve hayvan figürleri ortaya çıktı. Bunları sergilemek ve daha çok sanatsevere ulaşmak istiyorum. Daha sonra galeride satıp, gelirini tamamen hayır kurumlarına bağışlamak istiyorum. Bunları kesinlikle kar amaçlı yapmadım. Hepsinin hayra gitmesini istiyorum. Evde kalıyoruz, kalacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bunlar, salgının bana bir armağanıdır. Kovid-19 burada size bir fırsat veriyor. Kovid-19 döneminde normal zamandan çok daha fazla çalışıyoruz. Ailemiz ile arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Ama ben bunu fırsata çevirdim, değerlendirdim."

İnsanları mutlu etmenin hoşuna gittiğini aktaran Özşimşek, bu tür çalışmaları zaman buldukça yapmak istediğini kaydetti.















































