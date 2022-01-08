Yol Gösteren Şehir: Yalvaç Kent Araştırmaları" Kitabının İkincisi Yayımlandı

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https://www.kitapyurdu.com/.../yol-gosteren.../604347.html

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Doç.Dr. Ahmet Akgül’ün editörlüğünde ve çok sayıda değerli akademisyenimiz tarafından hazırlanan “YOL GÖSTEREN ŞEHİR: YALVAÇ KENT ARAŞTIRMALARI” kitabının ikincisi yayımlandı.Çizgi Kitabevi’nden yayımlanan ve şehrimizin kültürüne önemli bir katkı sunan bu kitapta akademisyenler tarafından Yalvaç üzerine hazırlanan çok değerli 15 bilimsel çalışma bulunuyor.Yalvaç Ziraat Odası, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ile Yalvaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından desteklenen kitabın editörü ISUBÜ Yalvaç MYO öğretim elemanı Doç.Dr. Ahmet Akgül, kitapla ilgili şu bilgiyi verdi:“Yalvaç, adının anlamına yakışır şekilde, bin yıllar boyunca “yol gösteren” ve çevresine katkı veren mümtaz bir yerleşim yeri olmuştur. Şehir hakkındaki bilimsel araştırmaları kayıt altına almak amacıyla hazırladığımız Yalvaç Kent Araştırmaları kitabı, ihtiva ettiği 19 bölümle 2020 yılında Çizgi Kitabevi tarafından okuyucularıyla buluşturulmuştu. İlgililerden, birçok kurum ve araştırmacıdan gelen talepler üzerine çalışmanın devamını getirme ihtiyacı doğdu ve elinizdeki kitap bu sayede ortaya çıktı. Her iki kitabın da maksadı, Yalvaç hakkında düşünen ve üreten kıymetli araştırmacıların bizimle paylaştıkları birikimlerini bir araya getirerek kentin merak edilen değerleri hakkında okuyucuyu bilgi ve kanaat sahibi etmektir.Birinci kitabın hazırlanması fikrini ortaya atarak bu serinin başlamasının bir bakıma fikir babası olan sevgili çalışma arkadaşım Dr. Bülent Özgül’e ikinci kitabın basılmasındaki gayretleri için de ayrıca teşekkür ederim.Yine Yalvaç Meslek Yüksekokulu müdiresi Dr. Mualla Birgül Huban ile müdür yardımcıları Öğr.Gör. Halit Toptaş ve Öğr.Gör. Mehmet Yılmazer’e her zaman hissettirdikleri destekleri için minnettarım.Yılların birikimine dayanan nitelikle çalışmalarıyla bu kitabı meydana getiren akademisyenler Kemal Göde, Emine Kayhan, Hakan Acar, Halil Altay Göde, Hatice Sarı Gök, İpek Ünal, Elif Kengeralan Göksu, Burçak Oto, Seda Şimşek Tolacı, Nezih Tatlıcan, Zehra Albay, Bedia Şimşek, Derya Balcı, Bektaş Kadakoğlu, Fatma Handan Giray, Vuslat Salalı, Şaban İnam, Nalan Damla Yılmaz Usta ve Seda Tözüm Akgül’e kalbi şükranlarımı sunarım.Kitabın baskı giderlerine katkıları için kentimizin güzide kurumları olan Yalvaç Ziraat Odası’na ve değerli başkanı Ali Sarıpınar ile yönetim kurulu üyelerine, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’na ve değerli başkanı Yalçın Kurucu ile yönetim kurulu üyelerine, Yalvaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ve değerli başkanı Sürmeli Yağcı ile yönetim kurulu üyelerine hassaten teşekkür ederim.”ISUBÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mualla Birgül Huban da, okul olarak eğitim görevlerinin yanı sıra araştırma ve yayın işlevlerini de yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Değerli akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan iki kitap da hem Yalvaç için hem de bilim dünyası için önemli bir katkı oluşturmuştur. Bu iki kitabın bilim kuruluşlarının yanında işletmeler ve kurumlar için yol göstereceğine inanıyoruz. Bu yeni kitabın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Hem bu kitabın hem de ilk kitabın Çizgi Kitabevi’nden,adresinden ve kitap satış sitelerinden temin edilebileceği kaydedildi. Biz de Yalvaç Meslek Yüksekokulumuzu ve değerli hocalarımızı kutluyor; eserin yayımlanmasına destek veren Yalvaç Ziraat Odası, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Yalvaç ESKKK yöneticilerine de şehrimiz adına teşekkür ediyoruz.Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;