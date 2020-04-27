GÜNCELLEME - Polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurulan şüpheli öldü

ŞÜPHELİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, devriye görevi sırasında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30095 Sokak'ta şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis memuru tabancayla havaya bir el uyarı ateş açtı. Polisin, indirdiği silahının kazara ikinci kez ateş alması sonucu Suriye uyruklu Ali H. (18) yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki polislerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali H, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Polisin silahının kazara ateş alması sonucu şüpheli vuruldu

ADANA (AA) - Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, polisin silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, devriye görevi sırasında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30095 sokakta şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis memuru tabancayla havaya bir el uyarı ateş açtı. Polis, silahını indirdiği anda kazara ikinci kez ateş alması sonucu Suriye uyruklu Ali A. yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki polislerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









